Петербургские «Адмиралтейские верфи» передали ВМФ законченную подводную лодку

В Петербурге 12 октября прошла церемония вхождения новой подводной лодки «Магадан» в Военно-Морской Флот России. В честь этого на субмарине был поднят Андреевский флаг.

«На протяжении многих лет Военно-морской флот последовательно наращивает свой состав, совершенствует боевые возможности группировок войск и сил. Вот и сегодня в Военно-морском флоте очередное пополнение: мы принимаем в свой состав новейший боевой корабль - подводную лодку "Магадан"», — произнес на мероприятии врио начальника Главного штаба ВМФ Михаил Неупокоев.

Это уже третья лодка, которую Адмиралтейские верфи построили для ВМФ России. Всего планируется, что организация создаст шести подлодок модернизированного проекта 636 для Тихоокеанского флота России.