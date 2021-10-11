Петербургские бизнесмены назвали рост зарплат угрозой для бизнеса

Об этом 10 октября городские предприниматели сообщили в беседе с «РБК Санкт-Петербург».

По данным Минэкономразвития РФ, номинальная средняя зарплата в городе выросла в 2021 году на 9,5%. В январе она составляла 66 тысяч рублей в месяц, к лету достигла 73 тысяч рублей. Общероссийская средняя зарплата на 20 тысяч меньше.

Ситуация на рынке труда меняется в пользу соискателей, отчасти, потому что из-за пандемии в городе стало меньше внутренних и внешних мигрантов. Не всем компаниями удалось сохранить сотрудников, пока сфера развлечений была закрыта.

«Привлечь нового сотрудника и обучить его оказалось намного дороже, чем сохранить старого. Думаю, в отношении линейного персонала мы придём к разным формам работы: будем привлекать людей из регионов, практиковать устройство вахтовым методом, начнём обеспечивать сотрудников жильём. Уже сейчас сетевые компании снимают целые общежития для своих работников из регионов», — рассказал Исполнительный директор объединения предприятий общественного питания Петербурга «Рестоград» Александр Ружинский.