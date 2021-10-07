Завод «Лосево» в Ленобласти временно приостановил работу

Сообщение об этом появилось в группе завода «Лосево» в соцсети «ВКонтакте».

В Ленобласти временно приостановил свою работу завод по производству молочных продуктов «Лосево». Компания сообщает, что проводит реорганизацию, поэтому на время перестала поставлять продукцию.

Генеральный директор предприятия Эльдар Беглов рассказал, что в магазины фирменной сети производителя поставки также не совершаются. «Возобновление работы и поставок планируется на следующей неделе», — добавил Беглов.

Сегодня, 7 октября было прекращено дело о признании «Лосево» банкротом. По данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение прекратить производство по заявлению ООО «ЦентрПлемя» о признании банкротом ООО «СХП Лосево».