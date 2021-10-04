Петербург вошел в топ-10 городов по росту цен на жилье

Об этом сообщает пресс-служба консалтинговой компании Knight Frank Russia, которая приводит данные Global Residential Cities Index.

Петербург вошел в топ-10 городов по росту цен на недвижимость. Во втором квартале 2021 года город занял восьмое место с показателем роста цен в 26,7%, в 2020 году он находился на пятой строчке.

В ежеквартальном исследовании Global Residential Cities Index, подготовленном международной консалтинговой компанией Knight Frank так же говорится, что Москва заняла пятое место в мировом рейтинге. Еще год назад столица находилась на 92 строке по росту цен, но за 2021 год переместилась на 87 позиций вперед. Сейчас рост цен в Москве 28,8%.