Петербургский хоккеист расширяет свой блинный бизнес на Запад

Об этом Максим Сушинский заявил на BestBreakfast, организованном ГК «БестЪ».

Бывший хоккеист, петербуржец Максим Сушинский собирается расширять бизнес на Запад. Его компания «Авангард Инновации» занимается продажей готового теста в аэрозольных баллонах. Концепт состоит в том, чтобы делать готовое тесто для для блинов, панкейков, вафель и кексов.

Выходить на рынок Европы и США компания будет с помощью магазинов российской сети «Светофор». На Западе компания называется MERE и работает в Германии, Румынии, Польши, Сербии и странах Прибалтики. MERE также планирует выйти в США, Испанию, Грецию и Францию.

Для того, чтобы продавать продукцию на Западе «Авангард Инновации» кроме российского «Блиночкин», зарегистрировала товарный знак Smart cooking.