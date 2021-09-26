Власти Петербурга в пять раз увеличат финансирование строительства метро

Об этом сообщает вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов на встрече с журналистами.

Петербургский метрополитен будут спонсировать больше в пять раз. В 2021 году в него инвестировали 10 млрд рублей, а в 2022-2024 гг. планируют выделять по 50 млрд рублей в год.

Ближайшими целями является открытие трех новых станций метро . К 2024 году хотят достроить и открыть «Казаковскую» («Юго-Западная»), «Путиловскую» и «Большой проспект» («Горный институт»).

«В последние годы у нас темпы строительства чуть ниже, чем одна станция в год. Так что нельзя сказать, что это сумма велика, — это те же полуживые темпы строительства, которые мы наблюдаем последние 20-30 лет», прокомментировала заместитель генерального директора ООО «СПб Институт транспортных систем» Елена Ногова.







