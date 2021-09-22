Губернатор Ленобласти прокомментировал переезд Большого порта из Петербурга

Об этом 22 сентября губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF’21.

Петербургский Большой порт переезжает в 47-й регион. «Мы очень внимательно ведем предварительные переговоры о том, куда переносить мощности и как правильно их разместить. В любом случае, мы понимаем, что это будет либо Усть-Луга, либо Приморск. Никакая иная и новая территория здесь не может быть задействована. Все требует внимательных расчетов», – рассказал Дрозденко.

Территория точно неизвестна, так как в Усть-Луге есть охраняемые природные территории – заказники.

На территории Большого порта могут построить 4,8 млн квадратных метров жилых зданий и коммерческой недвижимости, социальные и культурные объекты.