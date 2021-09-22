В Петербурге не хватает трудовых мигрантов

Об этом 22 сентября сообщает замглавы комитета по труду и занятости населения Петербурга Николай Рогачев в интервью изданию «РБК».

В Петербурге из-за пандемии стало на 500 тысяч работников меньше, их обеспечивала внутренняя и внешняя миграция. Это привело к дефициту некоторых отраслей. Особенно пострадала сфера массового подбора персонала.

«Для сравнения, до пандемии годовой оборот кадров на рынке труда Петербурга составлял 600 тысяч человек — это те, кто искал или менял работу, уходил с рынка. Так вот объем невозврата сопоставим с годовым оборотом. Это немало», — рассказывает Рогачев.

Из-за дефицита работников, соискатели начинают диктовать сфере свои условия. Сейчас это можно заметить в IT-сфере и среди высококвалифицированного персонала. При этом кадров не хватает и предприятиям строительной и производственной отраслей, а также компаниям сферы услуг.