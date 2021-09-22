В 2022 году дефицит бюджета Петербурга станет в 12 раз больше

Об этом на встрече с журналистами 21 сентября сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Дефицит петербургского бюджета в 2022 году вырастет в 12 раз по сравнению с 2021 годом. Планируется увеличить и доходы и расходы.

Сумма поступлений в бюджет Петербурга вырастет на 12% и составит 874,3 млрд рублей. Расходы увеличатся на 17%,, их число достигнет 918,1 млрд рублей.

Всего дефицит бюджета Петербурга составит 43,8 млрд рублей. При этом, это скорректированная версия бюджета. Ранее рассчитывали, что дефицит окажется на уровне 89,7 млрд рублей.

Из бюджета 7 млрд пойдет на социальную поддержку граждан, 17,5 млрд — на обеспечение доступным жильем и ЖКУ, Сфера здравоохранения получит 9,8 млрд, а образование спонсируют на 26 млрд рублей.