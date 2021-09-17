Смольный назвал сумму доходов от переезда «Газпрома» в Петербург

Об этом 17 сентября стало известно во время переговоров президента России Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова.

Петербург в 2021 году получит в бюджет города дополнительные 17 млрд рублей. В дальнейшем город может получать 40 млрд рублей ежегодно.

«ПАО «Газпром» в Санкт-Петербурге перерегистрируется как налогоплательщик, и это даст городскому бюджету уже в текущем году дополнительно 17 млрд руб., а в следующем году порядка 40 млрд руб.», — отметил президент России.

Путин подчеркнул, что результат получения денег в бюджет город должен быть «зримым» для петербуржцев: «Безусловно, важно использовать эти средства на приоритетных направлениях развития города в целом».

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти города планируют потратить средства на развитие метрополитена: «С учетом новых поступлений от «Газпрома» мы увеличим финансирование метро до 50 млрд руб. Это позволит в 2024 году открыть три станции — «Казаковская» в Красносельском районе, «Путиловская» в Кировском районе и «Горный институт» в Василеостровском районе».