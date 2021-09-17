В Новой Ладоге в судостроительный завод инвестируют 200 млн рублей

Об этом 16 сентября сообщило издание ivbg.ru.

В Новой Ладоге модернизируют судостроительный завод «РОСТР», в него собираются вложить 200 млн рублей. 16 сентября на территории предприятия в ходе рабочей поездки побывал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Компания приобрела площадку бывшей верфи и буквально заново поставила производство. Сегодня у собственника уже есть и крупный заказ, и силы, и желание развиваться дальше, вкладываясь в обновление производственной площадки», ― отметил глава Ленобласти.

Верфь Новой Ладоги хотят модернизировать до 2024 года. Предприятие занимается изготовлением сложных металлоконструкций, выпускает продукцию судового и общего машиностроения, осуществляет судостроение и судоремонт.

Производство «РОСТР» находится на территории бывшего «Новоладожского судоремонтного завода». Предприятие входит в группу компаний «Корпорация «ОБОРОНТЕХ».