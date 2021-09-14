В Большом порту Петербурга построят новый нефтяной терминал

Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе «Петербургского нефтяного терминала».
В Петербурге построят новый комплекс по перевалке нефтепродуктов. «Петербургский нефтяной терминал» (АО «ПНТ») начинает реконструкцию за 5 млрд рублей.
На церемонии закладки присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров компании Михаил Скигин.
Зимой 2021 года инвестпроект был признан стратегическим для города. Власти города утверждают, что проект безопасен для окружающей среды.
«Хранение нефтепродуктов станет абсолютно герметичным и исключит риски возможных разливов нефтепродуктов. Проект прошел две общественные экологические экспертизы и получил заключение Роспотребнадзора», сообщают в пресс-службе Смольного.