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Смольный выделит Комитету по здравоохранению 9 млрд рублей из бюджета Петербурга

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© Фото: Pixabay

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В Петербурге из-за коронавируса скорректировали бюджет города в сфере здравоохранения на 2021 год.

Проект постановления об изменении бюджета Петербурга был опубликован 13 сентября на сайте Смольного. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Петербургскому Комитету по здравоохранению дополнительно выделили 9,1 млрд рублей до конца 2021 года. С 2022 по 2023 год Комздраву планируется выделить  по 1,8 млрд рублей.

Деньги предполагается расходовать на нужды здравоохранения: капитальный ремонт медучреждений, оборудование, инвентарь и выплаты фонду ОМС. На лекарства пациентам с COVID-19 потратят один миллиард рублей.

Ранее на нужды Комитета по здравоохранению Петербурга в 2021 году было заложено 107 млрд рублей.

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