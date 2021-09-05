В Петербурге стали реже брать ипотечные кредиты

Петербуржцы стали меньше брать ипотеку, сообщают в в пресс-службе Северо-Западного главного управления Банка России.

В городе снизился процент выданных ипотечных кредитов. В июле их получили на 48,4 млрд рублей, это на 26,1% меньше, чем в июне. Количество выданных жителям Северо-Западного федерального округа кредитов составило 15,1 тысяч, их численность снизилась на 21,4%.

Всего банки предоставили ипотеку петербуржцам на 25,5 млрд рублей, по сравнению с июнем, это на 27,3% меньше. Количество выданных ипотечных жилищных кредитов в июле составило 6,1 тысяч. Предположительно, повлияло изменение условий льготной программы ипотечного кредитования, а так же то, что Банк России ввел макропруденциальными меры.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить до 2024 года срок действия программы «Семейная ипотека». Это означает, что россияне смогут получить кредиты по льготной ставке до 6% годовых.