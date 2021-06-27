Стоимость земельных участков под Петербургом выросла на 30% за полгода

Средняя стоимость земельных участков под Санкт-Петербургом превысила 10 миллионов рублей. Однако рост цен коснулся также и готовых домов и коттеджей.

Отмечается, что за эти 6 месяцев стоимость такого жилья выросла на 30%, по сравнению с таким же периодом 2020 года. Однако сообщается, что стабильный спрос на загородную недвижимость до сих пор сохраняется, несмотря на пандемию.

Кроме того, причиной для роста цен на земельные участки под Северной столицей стало повышение стоимости на строительные материалы, а также на проведение соответствующих работ.