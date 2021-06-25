Акционеры "Газпрома" одобрили смену адреса компании с Москвы на Петербург

Петербург станет местом регистрации ПАО “Газпром”. Изменения в устав холдинга внесли после собрания акционеров, которое состоитоялось 25 июня. Среди прочих изменений анонсирована смена места адреса регистрации с Москвы на Петербург.

“Текст устава ПАО "Газпром" после внесения изменений. Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург”, - сообщают представители компании.

При этом в Петербурге находят большинство подразделения холдинга. Штаб-квартиру планируют разместить в башне “Лахта центр”. Кроме того, в уставе закрепили, что собрания акционеров компании будут проводиться по месту ее нахождения.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о планах на строительство второго небоскреба “Лахта центр 2”.