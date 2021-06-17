За минувшую неделю в Петербурге закрыли 11 торговых павильонов

В Петербурге закончился рейд по торговым павильонам, стартовавший неделю назад. За минувшие семь дней было закрыто 11 земельных участков. Общая площадь объектов составила 400 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

Так, ККИ совместно с ЦПЭИГИ провели зачистку в Калининском, Приморском, Невском, Фрунзенском, Кировском и Выборгском районах. Некоторые из торговых павильонов пустовали после окончания срока договора по аренде помещения, а другая часть занимала объекты незаконно. В отношении владельцев последних оформили административные протоколы по статье «Самовольное размещение или установка и перемещение элемента благоустройства».