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Вице-губернатор Петербурга Батанов сообщил об исполнении бюджета города на 105% в 2020 году

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© Фото: pixabay.com

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За весь 2020 год в казну Петербурга поступило 671 млрд рублей.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов в ходе заседания депутатов Законодательного собрания сообщил, что в 2020 году бюджет Северной столицы за прошлый год был исполнен на 105%.

По итогам 2020 года, в казну Петербурга поступило около 671 млрд рублей. Даже несмотря на пандемию коронавируса все равно наблюдала положительная динамика по собственным доходам. Больший прирост получился за счет таких налоговых поступлений, как налог на имущество и транспорт, доходы физических лиц, а также субъектов малого предпринимательства.

Кроме того, Батанов сообщил, что на протяжении года городу на Неве выделялись деньги из федерального бюджета.

 

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