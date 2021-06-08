В Петербурге растут цены на "новую вторичку"

В Северной столице продолжается рост цен на жилье в домах на вторичном рынке, построенных в последнее десятилетие.

О росте цен на «новую вторичку» сообщают эксперты. При этом цены на старое жилье падают.

«Новая вторичка» - дома, строительство которых пришлось на последние десять лет. Как отмечают эксперты, за прошедший меся покупатели больше интересовались двухкомнатными и трехкомнатными квартирами, расположенными в зданиях Центрального и Василеостровского районов.

Квартиры в «брежневках» упали в цене в связи с высоким предложением на рынке. В мае средняя цена на такое жилье составила 130,5 тыс. рублей, в то время как цены на «новую вторичку» теперь превышают 172 тыс.