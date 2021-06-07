В 2,7 тыс. частных домов Петербурга проведут газ до 2023 года

Бесплатная газификация затронет 2 674 домовладения в Петербурге. Ранее этого показателя планировали достичь за 5 лет.

По информации, предоставленной комитетом по энергетике Петербурга, в настоящее время осуществляется разработка дорожной карты по ускорению социальной газификации. Председатель ведомства отметил, что работы начнут после того, как соответствующие нормативно-правовые акты будут приняты на федеральном уровне.

Заявление о социальной газификации было сделано президентом РФ Владимиром Путиным во время послания к Федеральному собранию. Программа будет реализована под ответственностью единого оператора.