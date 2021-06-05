Следующий ПМЭФ станет юбилейным

В Северной столице закончился Петербургский международный экономический форум 2021 года. Предыдущий форум не состоялся из-за начавшейся пандемии. Однако следующий уже анонсировало правительство РФ.

Так, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ и по совместительству советник Владимира Путина, президента России, Антон Кобяков сообщил примерные даты следующего форума. По его словам, ПМЭФ-2022 состоится в начале июня следующего года.

Кроме того, форум станет юбилейным, 25-м международным экономическим форумом.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о проведении форума с темой "Снова вместе. Экономика новой реальности" с 2 по 5 июня.