ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч человек из 140 стран

Петербургский международный экономический форум 2021 года подходит к концу. В прошлом году форум отменили из-за пандемии коронавируса. В текущем году событие состоялось с соблюдением противоэпидемиологических требований. Всего на ПМЭФ-2021 приехали граждане 140 стран. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

Так, с 2 по 5 июня Петербургский международный экономический форум посетили 13 тысяч человека. За этот период протестировали участников 52 тысячи раз. Среди них 500 результатов оказались положительными.

На форуме выступил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, выступило пять президентов других государств. Всего на форуме удалось подписать 800 соглашений. Сумма заключенных контрактов составила 3,8 триллионов рублей.