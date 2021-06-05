  • 7 Июнь 2021
USD 08.06.2021 72.9294 -0.3427
USD ММВБ 17:24 72.9217  
EUR 08.06.2021 88.6530 -0.1015
EUR ММВБ 17:24 88.8135  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

ПМЭФ-2021 посетили 13 тысяч человек из 140 стран

Автор:


© Фото: ВК / Журнал "Читатель" - 2.0

Темы дня

В рамках фестиваля состоялось более 30 концертов, выставок и спортивных мероприятий.

Петербургский международный экономический форум 2021 года подходит к концу. В прошлом году форум отменили из-за пандемии коронавируса. В текущем году событие состоялось с соблюдением противоэпидемиологических требований. Всего на ПМЭФ-2021 приехали граждане 140 стран. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

Так, с 2 по 5 июня Петербургский международный экономический форум посетили 13 тысяч человека. За этот период протестировали участников 52 тысячи раз. Среди них 500 результатов оказались положительными.

На форуме выступил президент РФ Владимир Путин. Кроме того, выступило пять президентов других государств. Всего на форуме удалось подписать 800 соглашений. Сумма заключенных контрактов составила 3,8 триллионов рублей.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экономика

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.06.21
    Ремонт стартеров и генераторов: технические особенности
    31.05.21
    Металлопрокат в Москве: где найти надежного поставщика
    24.05.21
    Более 50 тысяч россиян приняли участие в акции «День доверия»
    20.05.21
    Отличительные особенности сантехники Wasserkraft
    14.05.21
    Как получить лицензию Министерства Культуры в 2021 году
    22.04.21
    Экологичная упаковка
    21.04.21
    Опрос: 93% мужчин считают женское фото с котом привлекательным
    19.04.21
    igooods вошел в число победителей Top 100 Party 2021

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram