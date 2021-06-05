Сечин посчитал, сколько денег нужно вложить в мировую нефтегазовую отрасль

В Петербурге завершается Международный экономический форум, который в прошлом году отменили из-за пандемии коронавируса. 5 июня, в субботу, на форуме обсудили перспективы нефтегазовой отрасли. Свое мнение высказал глава “Роснефти” Игорь Сечин. По его оценке, к 2040 году объем инвестицию в эту отрасль должен прбилзиться к $17 трлн.

Подобный объем финансирования позволит поддерживать добычу на текущем уровне. Кроме того, Сечин отметил, что данный объем составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику.

«Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под риском из-за недоинвестирования”, - отметил Сечин.

К тому же глава “Роснефти” добавил, что последнее время в отрасли заметен дефицит ресурсов, и это может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы, в связи с чем мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа.