Беглов: ПМЭФ проходит на самом высоком уровне

В Петербурге завершается Международный экономический форум ,который начался 2 июня. За период работы форума было заключено множество контрактов, общая сумма которых превысила 200 миллиардов рублей. Об этом сообщает губернатор города Александр Беглов.

Градоначальник отметил, что ВТБ подписал соглашение о развитии аэропорта Пулково. Сумма контракта по расширению гавани составила 80 миллиардов.

Кроме того, губернатор оценил прошедший ПМЭФ как мероприятие, проходящее “на самом высоком уровне”.

«Чтобы мы могли первыми в мире провести очно такое крупное международное мероприятие, нужно было постараться всей стране. Президент дал высокую оценку деловой активности Петербурга… Итоги форума это подтверждают: общая сумма контрактов на сейчас — более 200 млрд руб.»,— отметил Беглов.