У парка «Марьино» появятся новые резиденты

В Петербурге продолжается Международный экономический форум. В минувший день форума стало ясно, что у индустриального парка «Марьино» появятся новые резиденты. Соответствующие документы подписали в «ВТБ Девелопмент».

Парк находится в Петродворцовом районе города. Владельцы подписали на ПМЭФ пять договоров о продаже земли. Так, резидентами стали «ВМПАВТО», специализирующиеся на смазочных материалах и АО «Ритверц», занимающиеся изотопной продукции. Кроме того, договоры подписали с ООО «НСК Химия», специализирующейся на антипригарных покрытиях для посуды, а также с ООО «НПП Провита», которая занимается оборудованием по разделению газов.

При этом пятым резидентом стала компания «Медиа Лэнд». Согласно планам компании, в индустриальном парке появится новый дата-центр.