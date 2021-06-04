Правительство Петербурга подписало соглашение о расширении Пулково

Соглашение по дальнейшему расширению аэропорта «Пулково» было подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым и представителем правления ВТБ Андреем Костиным.

По соглашению предусматривается возможность продления срока концессии. Напомним, в апреле 2010 года «Пулково» передали к концессию ВВСС на 30 лет.

Инвестиционный проект включает расширение комплекса терминалов, его восстановление после сокращения, вызванного пандемией коронавируса. Кроме того, в рамках проекта будет осуществляться строительство сопутствующей инфраструктуры. На строительство будет выделено более 40 млрд рублей.

В рамках инвестиционного проекта предполагается расширение терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, его восстановления после существенного сокращения из-за эпидемиологической обстановки в мире, а также строительство сопутствующей инфраструктуры.

На строительство аэропортовой инфраструктуры планируется привлечь средства в объеме более 40 млрд рублей. Также стороны договорились проработать вопрос обеспечения транспортной доступности аэропорта.

Ранее в четверг о ссылкой на Беглова сообщалось, что инвестиции в рамках государственно-частного партнерства в развитие петербургского аэропорта "Пулково" в ближайшее время могут составить 40-50 млрд рублей.

О планах начать вторую очередь реконструкции "Пулково" сообщал, в частности, глава ВТБ Костин. "Мы встречались с Fraport, подумываем о второй очереди "Пулково". Думаю, что обратимся к вам в ближайшее время с тем, чтобы понять, как строить новый терминал", — говорил он Беглову в ходе ПМЭФ-2019. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", объяснял Костин.

Объем инвестиций ООО "Воздушные ворота северной столицы" во вторую очередь аэропорта может составить до 500 млн евро.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".