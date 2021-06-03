На ПМЭФ сообщили о создании лабораторно-пилотного комплекса

В среду, 2 июня, в Санкт-Петербурге стартовал Международный экономический форум. Сегодня, 3 июня, компания «Газпром нефть» на форуме сообщила, что готова инвестировать более 3 млрд рублей в создание нового лабораторно-пилотного комплекса в Северной столице.

Новая постройка будет располагаться в строящемся инновационном центре особой экономической зоны, а также она будет главное площадкой для проведения испытаний и масштабирования новых технологий, которые будут разработаны Технологическим центром промышленных инноваций «Газпром нефти».

Напомним, что ПМЭФ будет проходить в Петербурге до 5 июня.