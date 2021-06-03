Строительство дорог в Кронштадте обойдется в 8 млрд рублей

Правительство Петербурга, АНО «Остров фортов» и Минстрой на площадке ПМЭФ договорились о строительстве инфраструктурных объектов в Кронштадте. На создание объектов выделят около 8 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя.

В сообщении говориться, что 4,9 млрд рублей выделят из городского бюджета, 3,5 млн направят из федерального бюджета. Стороны будут осуществлять координацию взаимодействия, касающегося расширения и модернизации дорог Кронштадта. В период с 2021 по 2025 год планируется проектирование и строительство семи объектов инфраструктуры.