В Приморском порту появится новый транспортный хаб

В Петербурге в онлайн-режиме прошел бизнес форум «4-й День предпринимателей: Россия в Мекленбурге – Передней Померании». В ходе подиумной дискуссии «Транспорт и логистика − новые возможности» представители компании поделились планами по развитию порта и применению современных технологий при проектировании и эксплуатации.

Как сообщает пресс-служба ООО «Приморский УПК», при дальнейшей эксплуатации нового портового комплекса в Ленинградской области будут придерживаться инновационного подхода к проектированию.

Кроме того, Андрей Сизов, генеральный директор компании, заявил о конкурентоспособности транспортной системы России на мировом рынке логистических услуг. Среди преимуществ нового транспортного хаба он выделил внедрение роботизированных технологий, а также применение современных технологий перевалки навалочных грузов и применение складов и конвейерных систем закрытого типа.