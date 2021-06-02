В Пулково планируют инвестировать 40 миллиардов

В Петербурге стартовал Международный экономический форум.В первый день форума стало известно о планах аэропорта “Пулково” на расширение. Компания “Воздушные ворота Северной столицы” планирует в четверг, 3 июня, подписать соглашение с правительством города.

Согласно задумке, объем инвестиций достигнет 40 миллиардов рублей. При этом инвестор обязуется построить новый терминал, обеспечив его новыми подъездными путями. Об этом сообщает Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга.

Мастер-план проекта на данный момент находится в разработке. Разработчики придумают, какой именно будет третья очередь.