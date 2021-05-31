В ПМЭФ примут участие около 2 тысяч иностранцев

Около 2 000 участников из других стран планируют посетить Петербургский международный экономический форум, который пройдет 2-5 июня. Больше всего иностранных участников приедет из США, Китая и Катара. Об этом рассказал вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

По словам Белоусова, в ПФЭМ примут участие также граждане Германии, Франции и Италии. Первый вице-премьер РФ отметил, что ПМЭФ вызывает большой интерес у иностранцев. Напомним, тема форума в этом году: «Снова вместе. Экономика новой реальности». Во время форума планируется провести более ста дискуссий.