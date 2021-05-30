Путин встретится с канцлером Австрии на ПМЭФ

В Санкт-Петербурге со 2 по 5 июня пройдет Международный экономический форум, который посетит президент России Владимир Путин. На мероприятии глава государства втретится с представителями мировых СМИ.

Кроме того, Путин планирует встретиться с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, а также с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которые также будут принимать участие в экономическом форуме. Также Владимир Путин во время форума пообщается с представителями разных сфер бизнеса, а также инвесторами.

Планируется, что Президент России также будет принимать участие в запуске автомобильного завода «Аурус».