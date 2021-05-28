ПМЭФ выявил острую нехватку неквалифицированных рабочих

В Петербурге резко вырос спрос на неквалифицированных рабочих в период проведения Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба компании Superjob.

Проблема стала наиболее заметнее во время подготовки города к ЕВРО-2020 и ПМЭФ. Дело в том, что во время пандемии официанты и другие специалисты вынуждены были уволиться, либо уйти в сервисы доставки продуктов. Кроме того, официанты не спешат возвращаться на работу, так как по-прежнему сохраняется вероятность введения новых ограничений для кафе и ресторанов.

«Проведение международных мероприятий всегда влияет на рынок временного найма в городе. В этот период повышается спрос на временных работников, и список вакансий стал уже традиционным для Петербурга, который не впервые проводит мероприятия такого масштаба», – отметила Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра.