В период ПМЭФ постояльцев отелей будут тестировать на «ковид»

В Петербурге установили новый регламент для гостиниц, работающих в период Петербургского международного экономического форума. Во избежание ухудшения противоэпидемиологической обстановки постояльцев отеля, а также сотрудников будут проверять на наличие коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Смольного, новый регламент работы гостиниц и отелей утвержден 25 мая, во вторник. Кроме того, в отелях будут обязаны регулярно убираться и проводить санитарные обработки. При этом шведский стол останется под запретом.

Напомним, ПМЭФ-2021 продлится с 2 по 5 июня. В период с 24 мая по 5 июня будут организованы помещения для забора материала для тестирования персонала и гостей на наличие вируса COVID-19.