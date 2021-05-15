Бюджет Санкт-Петербурга пополнился 7 млрд рублей за счёт городской недвижимости

С начала 2021 года за счёт использования и реализации городской недвижимости бюджет Санкт-Петербурга пополнился порядка семью миллиардами рублей.

Как сообщили в Смольном, за прошедшие сутки продажа двух городских зданий принесла бюджету Петербурга 204,5 миллиона. Ещё три городских нежилого типа помещения используются в аренду за 41 миллион рублей.

Более того того, на аукционах за 19 миллионов рублей были проданы как единый лот аварийные квартиры в Курортного района и за 185,54 миллиона также проданы на Васильевском острове.

Как информирует губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, использование городской недвижимости является эффективным и позволяет создавать новые социальные объекты и дороги, делать закупку техники и оборудования, поддерживать предприятия, помогать ветеранам, инвалидам и нуждающимся.