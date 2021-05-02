В Санкт-Петербурге с начала года проезд в городском общественном транспорте подорожал на 7,8%

В Санкт-Петербурге с начала 2021 года проезд в городском общественном транспорте вырос в цене. Стоимость проезда стала выше на 7,8 процентов. Об этом сообщает пресс-служба Петростата.

Отмечается, что аналитика производилась в период с января по март. Более того, подорожал проезд и в пассажирском транспорте Ленинградской области, повышение цены отметилось на 1,9 процент.



При этом объём пассажирских перевозок автобусами по регулярным маршрутам в Санкт-Петербурге сократился. Этот аспект составил 108,6 миллиона человек, что на 20,1 процентов меньше, чем в первом квартале прошлого года.



Более того, объём пассажирских перевозок сократился в области. В регионе было перевезено 11,5 миллиона человек, то есть на 20,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.