Владимир Путин посетит Петербург 28 апреля

У главы государства, Владимира Путина, на следующей неделе запланирован визит в Петербург. В городе будет проведено заседание Совета законодателей России, который действует при Федеральном Собрании. Выступления Путина на заседании проходят ежегодно. Информация об участии президента в заседании была озвучена в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Вероятно, президент поздравит сотрудников Скорой помощи с их профессиональным праздником. Напомним, работников поздравляют по всей России 28 апреля.