В Петербурге могут появиться 15 новых супермаркетов «Светофор»

Торговый рынок Северной столицы продолжает расширяться. В 2021 году в городе могут появиться 10-15 супермаркетов сети «Светофор». Об этом сообщает гендиректор Игорь Ягупов.

В минувшем году в Петербурге «Светофор» открыли 12 новых супермаркетов. В текущем году планируют открыть до 15 новых точек. В целом в планах компании открыть 50 точек в разных районах Петербурга. Эксперты в рыночной экономике считают, что цели компании вполне достижимы, так как у петербуржцев продолжает расти спрос на формат низких цен в супермаркетах.

Кроме того, гендиректор компании сообщил о планах на создание системы доставки продуктов из супермаркета.