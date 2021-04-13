В Петербурге объем продажи ювелирных украшений уменьшился на треть

Согласно данным Росстата, объем продаж ювелирных украшений в Петербурге уменьшился на 31%.

Северная столица заняла первую строчку антирейтинга по продажам ювелирных изделий в прошлом году. По сравнению с 2019 годом продажи сократились почти на треть. В Москве объем продаж ювелирных изделий увеличился на 32%.

Северо-Западный округ занимает наименьшую долю совокупного объема продаж ювелирных изделий в стране – ему принадлежит 5%. Распределение выручки по федеральным округам осталось таким же, как в 2019 году.

Лидируют по объемам продаж 11 регионов, включая Москву, Дагестан, Краснодарский край. В данных регионах продажи ювелирных изделий приносят более 5 млрд рублей.