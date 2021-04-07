За минувший год жалоб от петербургских предпринимателей стало на 36% больше

В Петербурге уполномоченный по защите прав предпринимателей поделился статистическими данными за минувший год. За 2020 год правозащитник Александр Абросимов получил 1 289 жалоб. Информация об этом была озвучена в ходе заседания Законодательного собрания, которое состоялось в среду, 7 апреля.

Примечательно, что жалоб от предпринимателей стало на 36% больше, чем в предыдущем 2019 году. Большая часть бизнесменов жаловалась на отсутствия поддержки со стороны государства, а 83% предпринимателей в 2020 году пострадали от коронавирусных ограничений.

Среди получивших помощь от государства, наиболее популярным видом полученной поддержки стала рассрочка налогов и освобождение от них.