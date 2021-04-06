Во время ПМЭФ между Петербургом и Москвой будет курсировать до 30 «Сапсанов»

Власти Петербурга активно готовят логистику, рестораны и отели к наплыву гостей на Петербургском Международном Экономическом Форуме, который состоится с 2 по 5 июня. Мероприятие пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Как сообщает Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга, работы по подготовке уже ведутся.

«Конечно работа ведется. Мы уже получили опыт, как надо работать в современных условиях. Аэропорт и вокзалы будут готовы к приему гостей. Также мы заключили договоренность с РЖД. По ней в это время увеличат количество «Сапсанов». До 30 поездов этого класса будут во время ПМЭФ курсировать между Петербургом и Москвой», — сообщает вице-губернатор.