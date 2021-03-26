Инновационный центр ОЭЗ в Петербурге будет готов к 2022 году

В Петербурге на площадке «Новоорловская» появится инновационный центр в Особой экономической зоне города. Строительство планируется завершить к 22 января 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

На строительство инновационного центра выделено 1 млрд рублей. На эти деньги на площадке «Новоорловская» появятся офисные и производственные помещения, а также научно-исследовательские подразделения резидентов ОЭЗ. Площадь центра составит 18 тысяч квадратных метров.

Кроме того, в ОЭЗ появятся таможенная, инженерная и дорожная инфраструктуры. На их развитие выделено также 1 млрд рублей.