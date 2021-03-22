Гостиницы Петербурга на период проведения ПМЭФ полностью заняты

В Петербурге на период проведения международного экономического форума распроданы все места в отелях и гостиницах. Забронированы все места на даты с 2 по 5 июня, когда и состоится ПМЭФ. Об этом сообщил Валерий Москаленко, председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

"Гостиницы в Петербурге уже невозможно забронировать на эти даты [проведения ПМЭФ]. Бизнес ждет форума как первого мероприятия, которое позволит в том числе туристической отрасли восполнить потери прошлого года", - прокомментировал Москаленко готовность Петербурга к проведению форума.

Решением Росконгресса форум пройдет в очном формате с использованием современных компьютерных и информационных технологий.