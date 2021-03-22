В 2020 году внешнеторговый оборот Петербурга снизился на 16, 2%

Экономика Петербурга пострадала во время пандемии, вызванной коронавирусом. Об этом стало известно после опубликованных данных за 2020 год. Их озвучил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Согласно цифрам за минувший год, внешнеторговый оборот Северной столицы оставил 42,6 млрд долларов. Валерий Москаленко уточнил, что по сравнению с данными за 2019 год, в минувшем году внешнеторговый оборот уменьшился на 16,2%.

Председатель комитета сообщил статистические данные в ходе заседания правительства Петербурга.