Прожиточный минимум в Петербурге увеличили на 250 рублей

Власти Санкт-Петербурга установили для жителей города новый прожиточный минимум. Теперь величина на душу населения будет составлять 11 тысяч 910 рублей 40 копеек. В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Северной столицы Александр Беглов уже подписал соответствующий документ.

Кроме того, прожиточный минимум у трудоспособных горожан также стал выше и составляет 13 тысяч 73 рубля 80 копеек. Например, у пенсионеров этот показатель остался прежним — 9 тысяч 664 рубля 10 копеек, а у детей — 11 тысяч 607 рублей 5 копеек.

Также отметим, что прожиточный минимум в городе на Неве стал выше на 250 рублей, чем федералный.