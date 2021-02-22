Из Китая в Петербург отправили первый грузовой состав

Из Китая в Северную столицу отправили первый грузовой состав. Стройматериалы приедут в город на Неве через 13 дней. 22 февраля состав отправился из провинции Сычуань со станции Чэнду.

Ранее грузового сообщения по железнодорожным путям между Россией и Китаем не было. Альтернативный способ доставки – по морю. Однако такой путь занимает обычно до двух месяцев.

Проект был идеей КНР, которая заинтересована в долгосрочных продуктивных отношениях с государствами, расположенными на Великом шелковом пути. Так, первый состав привезет стройматериалы для крупного объекта, которые применят для строительства в рамках проекта «Один пояс, один путь».