Петростат предоставил статистику по росту цен на продукты

В Санкт-Петербурге провели статистику роста цен с января 2021 года. Согласно предоставленной статистике Петростата, стоимость продуктов выросла в среднем на 4%, по сравнению с декабрем 2020 года.

Самый большой рост стоимости обнаружили у винограда. Продукт подорожал на 12,1%. Следующими продуктами питания оказались помидоры и морковь. Цены на эти овощи выросли на 11,1% и на 8,9% соответственно. Кроме того, стоимость огурцов и картофеля также выросла — на 6,9% и 4,9% соответственно.

Также сообщается, что это еще не предел подорожания овощей и фруктов. Самая высокая точка взлета цен намечается на февраль и март.