Петербург занял вторую строчку в рейтинге городов по росту стоимости жилья на вторичном рынке

По данным аналитического центра SRG, средняя цена квартиры в Петербурге в прошлом году составляла 116,7 тысяч рублей за квадратный метр. В январе 2021 года она составляет уже 141,1 тысячу рублей.

Цены на квартиры в Северной столице выросли на 21%.

Более быстрые темпы роста цен на жилье можно наблюдать только в Балашихе, в Подмосковье. Там цены выросли на 21,32 процента. Третью строчку рейтинга занимает Сочи, на четвертом Калининград, пятое место досталось Москве.

По словам экспертов, наибольший рост цен наблюдается на ликвидные квартиры в домах, построенных в последнее десятилетие. Цены на такое жилье выросли на 25-28 процентов.