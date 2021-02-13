В Санкт-Петербурге выросли инвестиции в 2 раза в сфере здравоохранения

Инвестирование в области здравоохранения в Санкт-Петербурге увеличилось в 2,6 раза за год, в зоне информации и связи цифры возросли на 31,3%. Как сообщил вице-губернатор Евгений Елин в ходе разговора на радиостанции "Business FM", резкий скачок роста в 2020 году произошёл именно в отраслях "интернет-компании" и "фармацевтика".

По словам Евгения Елина, в сфере информации и связи на данный момент существует нехватка экспертов, по этой причине власти города постараются обеспечить миграцию молодых граждан в Санкт-Петербург. В обласи фармацевтики в Смольном намереваются перейти от продаж продукции к продажам услуг и сервисов.

"Все, что связано со здоровьем, не только лечение, но и профилактика, а также прогнозирование заболеваний, это серьезные биотехнологии", - рассказал Евгений Елин.