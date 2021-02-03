Строительство инфраструктуры для петербургской ОЭЗ выполнит "МегаМейд"

Согласно данным материала госзакупки, инфраструктуру для особой экономической зоны построит АО «МегаМейд», которое выиграло тендер. Строительство инфраструктуры обойдется в 924,3 млн рублей.

Территория «Новоорловской» по плану будет расширена: обустроят территорию на пересечении дороги в Каменку и Суздальского шоссе, площадь которой составляет 101 тысячу квадратных метров. На данный момент участок ОЭЗ в Приморском районе Петербурга занимает территорию площадью 163,3 га.

Напомним, три инвестиционных проекта для реализации на территории ОЭЗ были одобрены экспертным советом ОЭЗ в Петербурге в конце прошлого года. Сумма инвестиций - №,8 млрд рублей.